Porto Seguro realiza “Festival do Descobrimento – Semana do Brasil”

Com uma ampla programação cultural, acontece em Porto Seguro, entre os dias 18 e 22 de abril, o “Festival do Descobrimento - Semana do Brasil’. O evento de celebração da história e cultura brasileiras, em alusão aos 518 anos do Descobrimento do Brasil, tem como um de seus objetivos promover a integração entre turistas e a população nativa. A realização é da prefeitura municipal, com apoio da Secretaria do Turismo do Estado da Bahia e da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia – Bahiatursa.

Durante o evento, segundo os organizadores, estão previstas apresentações musicais, atividades esportivas, espetáculos de som e luz, exposições fotográficas, celebrações indígenas, festival de aves e oficinas de pipa, de circo, de bonecas africanas e de pintura indígena, além da comemoração do Dia do Índio e da tradicional Missa do Descobrimento. Também se integra à programação o IV Colóquio Regional de História Colonial, a ser realizado entre os dias 18 e 20/4.

A maior parte da programação será realizada na Cidade Histórica, localidade situada no alto de uma colina com vista para o mar, que reúne atrativos turísticos como casario colonial, igrejas, museus e o monumento do Marco do Descobrimento, trazido de Portugal como atestado da chegada ao país da esquadra de Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500.

O secretário de Cultura e Turismo de Porto Seguro, Richard Alves, ressalta que a programação é voltada ao público local e aos turistas, com a perspectiva de atrair cinco mil pessoas por dia. “Nesse período, a cidade costuma receber entre 30 mil a 40 mil visitantes, com ocupação hoteleira acima de 70%”, afirma o gestor.

