Porto Seguro: Jânio Natal diz que, se eleito, a médica Raissa Soares será secretária

Em evento realizado na noite desta terça-feira, 13, na orla norte de Porto Seguro, a médica Raissa Soares foi uma das convidadas e reafirmou o seu apoio ao prefeito Jânio Natal e ao vice, Paulinho Toa Toa, da coligação “Aliança do Bem”.

A surpresa da noite ficou por conta da pergunta, com tom de pedido, de uma candidata à vereadora para que Jânio Natal convidasse a médica para ser Secretária de Saúde em seu governo.

Em resposta, o prefeito e candidato fez o convite à médica. “Confesso que este é um assunto que eu e Paulinho já havíamos conversado, portanto, vamos antecipar: Drª Raissa Soares, a senhora aceita assumir a Secretaria de Saúde em nosso governo?” E a médica respondeu: “Aceito este convite para uma Porto Seguro melhor”.

Já o candidato a vice-prefeito, Paulinho Toa Toa, destacou: “Nosso Plano de Governo contempla todos os seguimentos da sociedade. Ele será distribuído em toda a cidade em breve, acredito que a partir da próxima sexta-feira, 16 de outubro. Um documento feito a quatro mãos, as minhas e as de Jânio, com o cuidado de ouvir primeiro a população e suas necessidades.”, disse.

