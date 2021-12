Porto Seguro: Cozinheiro morto após receber descarga elétrica tinha alertado patrão

Familiares de Robson Santos da Silva, 32 anos, morto após receber descarga elétrica no momento em que trabalhava no restaurante de uma pousada em Trancoso, distrito de Porto Seguro, afirma que o próprio Robosn já tinha feito um alerta ao proprietário da pousada sobre os problemas elétricos no local.

O chef de cozinha foi socorrido por uma equipe do Samu, para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Trancoso, mas não resistiu. A pousada fica no Quadrado, Centro de Trancoso e Robson atuava no local há pelo menos 10 anos.

Um cunhado de Robson, disse, em relato ao G1, que em conversas com familiares, a vítima teria dito que os aparelhos de eletrodomésticos da cozinha estavam dando choque e alertou aos responsáveis pelo estabelecimento.

“Ele já tinha avisado há algum tempo, para a pousada [responsáveis] que a cozinha estava dando choque nos eletrodomésticos, mas falaram que depois que a pousada reduzisse o movimento de clientes, que iriam fazer os reparos. Ele falou que estava dando curto e que estava preocupado”, afirma.

O cunhado de Juracy disse também que, testemunhas disseram que a tragédia poderia ter sido pior, se Robson não retirasse as pessoas da cozinha do restaurante.

“Não morreu mais gente porque ele foi um herói. Quando fechou o curto, ele pegou todos que estavam na cozinha empurrou na frente dele para sair e nessa foi ele quem recebeu a maior descarga”, reiterou.

Robson deixa dois filhos e a Polícia Civil investiga o caso.

