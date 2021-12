Porto Seguro comemora 519 anos do descobrimento do Brasil

A comemoração dos 519 anos do Descobrimento do Brasil terá uma vasta programação artístico-cultural, em Porto Seguro, a partir desta quinta-feira (18), dentro da terceira edição do Festival Cultural do Descobrimento – Semana do Brasil. O evento, que acontece até o dia 22, vai acontecer na área da Cidade História, onde os visitantes poderão conferir monumentos como o Marco do Descobrimento, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Pena e o Museu do Descobrimento. No local haverá uma série de atividades para o público adulto e infantil.

A programação do festival consta de espetáculos de som e luz, atrações musicais e mostra de cozinha-show, com aulas para adultos e crianças, entre outras. No Espaço Curumim, as crianças terão acesso a brinquedos e oficinas de pipa, de circo e de pintura indígena, além do Cinema SESC. A programação do evento inclui, ainda, observação de aves, exposição de fotografias e atividades educativas no estande “Aves à vista”, da empresa de celulose Veracel.

O secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, destaca que celebrações como o Festival Cultural do Descobrimento contribuem para reduzir os efeitos da sazonalidade. “Promover um calendário regular de eventos é uma das estratégias para atrair turistas o ano inteiro". Com a participação da comunidade local e dos turistas, completa o secretário do Turismo de Porto Seguro, Paulo César Magalhães, “o festival cresce a cada ano e se fortalece o cenário histórico e cultural da cidade”.

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA) no Extremo Sul tem a expectativa que, como coincide com o feriadão da Semana Santa, de um fluxo ainda maior de turistas. A ocupação hoteleira no município, conforme representantes da entidade, deve alcançar 93%.

