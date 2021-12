Porto de Ilhéus recebe Licença Ambiental de Operação

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) a Licença de Operação do Porto de Ilhéus. Essa regularização ambiental visa trazer melhorias para as instalações portuárias terrestres. O diretor-presidente da CODEBA, Rondon Brandão do Vale, fala sobre a conquista. “Demonstra o cumprimento das exigências ambientais, possibilitando assim o desenvolvimento do porto de forma responsável e sustentável, conforme preconiza a política ambiental da CODEBA. Vai implicar em melhorias na gestão e infraestrutura portuária e, também, na avaliação do Indicador de Desempenho Ambiental (IDA) da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários)”.

A Licença de Operação do Porto de Ilhéus é válida pelo período de quatro anos. No local há dois armazéns com oito mil metros quadrados de área e capacidade para 64 mil metros cúbicos cada um, pátio descoberto para carga geral e contêineres (14.000 m² de área), armazém regulador, oficina mecânica, três subestações de energia elétrica, almoxarifado, reservatório de água, instalações prediais destinadas à administração do porto, escritórios, guaritas da guarda portuária e posto médico.

