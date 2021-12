População de Cumuruxatiba recebe sistema de abastecimento de água

O Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Cumuruxatiba, inaugurado no final de semana pelo governador Rui Costa, teve um investimento de R$ 4,2 milhões e vai beneficiar cerca de 1.500 mil famílias. “São quase R$17 milhões em investimentos aqui na região, com algumas obras já entregues, como abastecimento de água aqui, em Cumuruxatiba. Fizemos, também, assinaturas de ordem de serviço para vários sistemas de água, não só aqui no Prado, como em outras cidades”, destacou o governador. Durante o evento, foi realizada, ainda, a entrega simbólica do sistema de abastecimento da localidade de Tororão Dois, cujo investimento contou com recursos de R$ 150 mil e beneficiará 39 famílias.

A Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos da Bahia (CERB), empresa vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, foi autorizada a entregar 12 Sistemas de Abastecimento de Água que beneficiam assentamentos rurais em dez municípios: Prado, Muquém do São Francisco, Riachão das Neves, Esplanada, Itajuípe, Belmonte, Canudos, Santa Brígida e Nova Soure e Ihéus. A ação representa um investimento de R$ 2,9 milhões. O governo estadual ainda autorizou o início das obras de implantação de 52 sistemas de abastecimento que irão beneficiar assentamentos rurais em 29 municípios. Para esta ação, que deverá ser inciada este mês, foram destinados R$ 8,2 milhões para beneficiar 3.054 famílias. Foi autorizada a celebração de convênio de materiais entre a CERB e o município de Prado, que beneficiará as localidades de Bernardo Boa Morte, Tombador, Veleiros e Juerana. O recurso aplicado é de R$ 101 mil e beneficiará 1.080 moradores.

Por meio da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado (AGERSA), a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento também foi autorizada a celebrar protocolo de adesão ao projeto de capacitação de agentes municipais para a elaboração dos planos de saneamento básico em Prado, Caravelas, Eunápolis, Itagimirim e Santa Cruz de Cabrália. Com a autorização, Rui Costa explicou que uma consultoria especializada será contratada para capacitar agentes municipais para a elaboração dos Planos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

Outros investimentos

Ordem de serviço que autoriza o início das obras de pavimentação no perímetro que vai do entroncamento da BA-001 à BR-489, no trecho de travessia urbana, também foi autorizada pelo governo, que irá investir R$ 1,2 milhão. O início da restauração da pavimentação na rodovia BA-695, no trecho do entroncamento da BA-693/Lajedão, também foi autorizado, em um investimento no valor de R$ 2,4 milhões. Ainda foi autorizada a pavimentação da Rua José Anacleto Fernandes, no bairro São Brás, com investimento de R$ 539 mil. Também durante a visita do governador à região, foi feito o anúncio da pavimentação de ruas em paralelepípedo no bairro Portelinha. O investimento é superior a R$ 550 mil.

Além disso, seis ambulâncias irão reforçar o atendimento na área de Saúde dos municípios de Alcobaça, Caravelas, Prado, Teixeira de Freitas e Medeiros Neto. Também foi autorizado o início da obra de construção da quadra poliesportiva na Escola Estadual Epaminondas Caetano Almeida, com investimento de R$ 180 mil. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, por sua vez, foi autorizada a celebrar convênio com os Consórcios Públicos Intermunicipais do Extremo Sul da Bahia. A iniciativa conta com investimento de R$ 545 mil e permitirá a continuidade dos trabalhos para consolidar as estruturas municipais de Gestão Ambiental. Por fim, Rui Costa assinou um convênio do Bahia Produtiva com a Associação de Produtores de Prado para fortalecer a Agricultura Familiar, em um investimento de R$ 1,1 milhão.

adblock ativo