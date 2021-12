Ponte Ilhéus-Pontal irá desafogar o trânsito na área central de Ilhéus

Com investimento de R$ 98 milhões, a construção da ponte Ilhéus-Pontal, que liga o centro à zona sul de Ilhéus sobre o Rio Cachoeira, irá desafogar o trânsito na área central de Ilhéus, que sofre com grande congestionamento nos horários de pico, impactando o turismo durante a alta estação e será a primeira do tipo estaiada (suspensa por cabos) no Estado.

“Vamos mudar o padrão de mobilidade urbana da cidade, garantindo mais acessibilidade e fortalecendo o turismo da região. A ponte será mais um cartão-postal de Ilhéus. As intervenções também contemplam uma área de dois quilômetros de urbanização, no entorno da ponte”, revelou o governador Rui Costa, durante vistoria da obra na manhã desta sexta-feira.

A ponte Ilhéus-Pontal está 32,15 % do projeto executado. “Nós estamos trabalhando para que esta obra tenha trafegabilidade e no mês de outubro ela esteja com a parte estrutural concluída. A obra já está bem adiantada, toda a parte de fundação já está pronta, já estamos partindo para a fase de superestrutura. A fundação do mastro, que é a parte principal, já está em processo de conclusão, faltando apenas duas estacas, e a obra está começando a aparecer para a população”, explicou o secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.

O secretário de Turismo, José Alves, acredita que a obra ajudará a alavancar ainda mais o setor. “A ponte vai, com certeza, facilitar muito o trânsito entre Ilhéus, no Centro da cidade para o Pontal, justamente para as praias do Norte, onde você vai para Olivença, Una e outros destinos”.

adblock ativo