Ponte Ilhéus-Pontal está com 65% de sua obra em execução

Com 65% em execução, a construção da Ponte Ilhéus-Pontal está na fase da implantação dos vãos principais estaiados, com dez dos 23 pares já instalados. No mês de agosto, foi iniciada a pavimentação do sistema viário de acesso ao equipamento. A ponte, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (SEINFRA), com um investimento de R$ 99 milhões.

A implantação do equipamento, que terá 533 metros de comprimento, beneficiará 511 mil habitantes de Buerarema, Canavieiras, Itabuna, Itacaré, Uruçuca e Una, além de Ilhéus. A obra também contemplará o escoamento da produção agrícola, principalmente do cacau, e o desenvolvimento do turismo no litoral Sul baiano.

O governador Rui Costa comentou sobre a Ponte Ilhéus-Pontal : "Essa grande obra de mobilidade urbana vai facilitar muito o dia a dia da população de Ilhéus e das pessoas que a visitam a passeio ou a trabalho. Além disso, a ponte será uma das mais bonitas do Brasil, à altura dessa grande cidade. Os trabalhos avançam em ritmo acelerado e serão concluídos em breve".

