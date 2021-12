Ponte Ilhéus-Pontal chega a 55% da sua construção

A ponte que vai ligar Ilhéus a Pontal, no Sul da Bahia, está em andamento e com 55% da obra executada. Com investimento de mais de R$ 98 milhões, o novo equipamento possui 533 metros de comprimento e 24,6 metros de largura. Atualmente, 250 profissionais estão trabalhando na construção, segundo a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (SEINFRA).

A primeira ponte estaiada da Bahia terá passeio, canteiro central, uma ciclovia e pista dupla nos dois sentidos. No serviço, estão incluso mais de 2,7 quilômetros de acesso viário. O equipamento vai atender 511 mil moradores das cidades de Itabuna, Una, Canavieiras, Buerarema, Itacaré e Uruçuca, junto com Ilhéus. O escoamento da produção agrícola, principalmente do cacau, e o desenvolvimento turístico na região sul da Bahia serão impulsionados pela ponte.

