Políticas de Saúde são apresentadas em Ilhéus pelo governo estadual

As políticas de Saúde para os municípios das regiões Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano foram apresentadas, nesta sexta-feira (19), pelo secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, durante encontro promovido pela Associação dos Municípios da Região Cacaueira da Bahia (AMURC), realizado dentro do Festival Internacional do Chocolate e Cacau, que acontece em Ilhéus.

Uma das novidades, ressaltou o gestor, é o projeto do Hospital Regional Costa das Baleias, a ser erguido no Extremo Sul. A perspectiva é que a nova unidade hospitalar comporte 300 leitos, com foco na alta complexidade, como cirurgias oncológica, cardíaca, neurológica e ortopédica. Quando entrar em funcionamento, a unidade substituirá o atual Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, que já não consegue absorver a demanda da região.

O secretário estadual destacou o apoio que o Governo do Estado tem dado ao setor. “Este apoio tem se concretizado em todos os níveis de complexidade da saúde na região, como o fortalecimento da Atenção Básica na região, a construção da Policlínica Regional de Saúde em Itabuna e a implantação do Hospital Regional Gosta do Cacau, em Ilhéus, com foco na alta complexidade em Ortopedia, Cardiologia e Neurologia".

Atualmente, completou Fábio Vilas-Boas, estão em operação nove policlínicas regionais que já realizaram mais de 550 mil atendimentos nas regiões de Guanambi, Jequié, Irecê, Alagoinhas, Feira de Santana, Valença, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Paulo Afonso. Além de Itabuna, outras nove policlínica estão em construção em Salvador, Barreiras, Jacobina, Juazeiro, São Francisco do Conde, Simões Filho, Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal.

