Policlínica Regional é inaugurada em Valença

A inauguração da oitava Policlínica Regional do Estado, em Valença, nesta sexta-feira (29), vai beneficiar mais de 340 mil habitantes da cidade e de mais 12 municípios da região. Após a visita guiada pela nova unidade, acompanhado de autoridades e imprensa, o governador Rui Costa falou sobre o investimento de R$ 22,6 milhões na construção da unidade e na implantação de aparelhos e equipamentos. “O governo estadual está investindo na atenção básica e no funcionamento dessas policlínicas por acreditar que a melhor política pública de saúde é a prevenção. O objetivo é facilitar o processo e o acesso ao diagnóstico”.

Os exames deverão ser marcados pelos postos de saúde, respaldados por cada secretaria municipal das cidades integrantes. Os pacientes serão encaminhados à policlínica com dia e horário previamente definidos, por meio de micro-ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi.

As policlínicas regionais fazem parte dos Consórcios Públicos de Saúde, formados pelo governo estadual e prefeituras para levar atendimento especializado e exames de alta complexidade ao interior. Integram este consórcio 13 cidades: Cairu, Camamu, Gandu, Igrapiúna, Itaparica, Ituberá, Nilo Peçanha, Nova Ibiá, Piraí do Norte, Taperoá, Teolândia, Valença e Wenceslau Guimarães. De acordo com o governador, ainda existe a possibilidade de outros municípios aderirem ao consórcio da unidade.

Já estão em funcionamento as policlínicas regionais situadas em Teixeira de Freitas, Guanambi, Irecê, Jequié, Feira de Santana, Alagoinhas e Santo Antônio de Jesus. Outras oito unidades já tiveram suas obras civis autorizadas nos seguintes municípios: Barreiras, Itabuna, Jacobina, Juazeiro, Salvador, Vitória da Conquista, Simões Filho e Paulo Afonso.

Além da policlínica, o governo do Estado entregou sete ambulâncias para os municípios de Camamu, Mascote, Valença, Nilo Peçanha, Itapitanga, Igrapiúna e Ibirapitanga, bem como equipamentos de saúde, como kits odontológicos e de Unidades Básicas de Saúde, beneficiando 21 cidades baianas. Também foi inaugurado o Centro Integrado de Comunicação (CICOM), da Secretaria de Segurança Pública (SSP), com um investimento de R$ 1.666.414,31 em uma central única que atenderá chamados do 190. A SSP ainda fez a entrega de quatro viaturas para a 33ª Companhia de Polícia Independente, sendo uma caminhonete para o município de Valença e outra para Camamu, além de duas motocicletas para Cairu.

