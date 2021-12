Policlínica Regional do Extremo Sul é inaugurada em Teixeira de Freitas

A Policlínica Regional do Extremo Sul, inaugurada pelo governador Rui Costa, nesta sexta-feira (17), já começa a atender a população de 13 municípios da região a partir da próxima segunda-feira (20). Ao todo, 460 mil moradores poderão usufruir do novo atendimento. Sete micro-ônibus farão a rota entre os municípios participantes do Consórcio Público de Saúde, que administra a unidade. Os veículos são equipados com ar-condicionado, televisão, poltronas reclináveis e acessibilidade para deficientes, a fim de conduzir pacientes agendados à policlínica da região.

"Um novo marco na saúde pública da Bahia. Uma nova referência, que aposta na prevenção. A inauguração desta primeira policlínica regional significa que o processo de regionalização da saúde está sendo efetivado. Hoje, a saúde está chegando mais perto dos baianos do Extremo Sul e isso vai chegar a todas as regiões do Estado, garantindo melhor assistência a quem mora no interior", afirmou o governador Rui Costa nesta sexta-feira (17), no início da visita guiada com a imprensa à Policlínica Regional do Extremo Sul, em Teixeira de Freitas.

“É uma mudança completa no padrão da saúde pública na Bahia”, disse o secretário estadual de saúde Fábio Vilas-Boas, destacando o novo modelo de gestão adotado para a unidade: "Como a gente não quer que as pessoas tenham que esperar em filas, ninguém vai marcar a consulta aqui na Policlínica. As pessoas irão a um posto de saúde no seu município fazer a consulta, agendar o exame e aí vêm para cá com todo o conforto, no ônibus com ar-condicionado, para serem atendidas, depois voltam para casa".

A Policlínica localizada em Teixeira de Freitas é a primeira inaugurada pelo Governo, do total de 18 que serão implantadas no Estado. Ainda este ano, até o dia 22 de dezembro, mais três policlínicas serão entregues em Guanambi, Irecê e Jequié.

“Estamos satisfeitos em receber esta obra que não pertence somente a Teixeira de Freitas, mas a todo o Extremo Sul baiano.”, afirmou o prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de Brito.

O presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia manifestou sua alegria por Teixeira de Freitas ter dado início à sequência de seis inaugurações que o governador Rui Costa fará na área da Saúde. “Estamos ainda mais orgulhosos em saber que este povo vai receber a primeira Policlínica da Bahia”, afirmou o gestor de Teixeira de Freitas.

Presente à inauguração da Policlínica Regional do Extremo Sul, o prefeito do município de Itamaraju, Marcelo Angênica, destacou a importância da união para garantir projetos importantes para a população. “A união ajuda a executar os serviços com melhor qualidade e menor custo. A policlínica permite que os municípios consorciados dividam com o Governo do Estado os custos e assegure ao povo o acesso ao atendimento de médicos especializados e exames de grande complexidade. É um grande êxito para o Extremo Sul da Bahia”, afirmou o prefeito, que é médico por formação.

“Estou arrepiado. É muita emoção. Hoje é a concretização de dois anos e dez meses de trabalho. Desde o começo, de reunir prefeitos, lideranças, explicamos o modelo das policlínicas e a importância da saúde regionalizada, formar os consórcios e começar a construção. Ver tudo pronto para funcionar já na segunda-feira [dia 20], atendendo as pessoas e salvando vidas é emocionante. Obrigado!”, agradeceu o governador Rui Costa, durante evento de inauguração.

A Policlínica Regional implantada em Teixeira de Freitas, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1.732, no bairro Bela Vista, também atenderá os municípios de Itanhém, Medeiros Neto, Vereda, Lajedão, Ibirapuã, Caravelas, Posto da Mata, Nova Viçosa, Mucuri, Prado, Alcobaça, Itamaraju e Jucuruçu.

Além das policlínicas, o Governo do Estado vai colocar em operação, até o fim do ano, os Hospitais do Cacau, em Ilhéus, e o Hospital Regional das Chapada, em Seabra.

Investimento

Na unidade, foram investidos R$ 23 milhões, entre construção, equipamentos e mobiliário. As obras e os equipamentos foram bancados com recursos do Estado. Já o custeio mensal será repartido entre Estado, que assume 40% das despesas, e os municípios consorciados, responsáveis por 60% dos custos.

Como funciona a Policlínica Regional

As policlínicas são resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e os municípios formados pelos Consórcios Públicos de Saúde. Nelas não serão atendidas urgências e emergências e nem qualquer tipo de demanda espontânea. O atendimento será feito por meio de um agendamento prévio, realizado pelas secretarias da Saúde dos municípios que fazem parte do Consórcio que administra a unidade.

O secretário estadual da Saúde, Fábio Villas-Boas, ressalta que o paciente encaminhado para a policlínica localizada em sua região deverá permanecer em acompanhamento com a equipe de Atenção Básica do município onde mora. O objetivo é levar atendimento especializado e exames de alta complexidade ao interior, evitando, com isso, que os pacientes se desloquem para os grandes centros urbanos em busca desses serviços.

