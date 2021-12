Policlínica Regional de Saúde de Teixeira de Freitas será inaugurado no dia 17/11

Em uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura municipal, será inaugurada, no dia 17/11, a Policlínica Regional de Saúde de Teixeira de Freitas. O equipamento irá atender às demandas dos 13 municípios do Extremo Sul da Bahia. "Terei o orgulho e a satisfação de inaugurar a primeira clínica regional do Estado, em Teixeira de Freitas, pois sabemos o quanto o povo merece uma saúde pública de qualidade. Estamos mudando a história e o planejamento da Saúde Pública da Bahia. E vamos continuar trabalhando para atrair mais empresas, empregos e renda para o povo", afirmou o governador Rui Costa, em visita à cidade. Outras três policlínicas serão inauguradas até o final do ano, nos municípios de Guanambi, Jequié e Irecê, beneficiando cerca de dois milhões de pessoas com serviços especializados e exames de alta complexidade na área de saúde.

