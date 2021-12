Policlínica Regional de Itabuna atenderá 31 municípios do Sul da Bahia

Com investimentos de R$ 27 milhões do governo da Bahia, a Policlínica Regional de Saúde do Consórcio Público Interfederativo de Saúde, que está sendo construída em Itabuna, deverá ser entregue à população no segundo semestre deste ano, segundo informação da Secretaria de Comunicação do Estado (SECOM). A unidade atenderá 31 municípios do Sul da Bahia, com oferta de uma série de especialidades médicas,como Angiologia, Cardiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Neurologia, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia/Obstetrícia, Mastologia e Urologia.

Ainda conforme a SECOM, serão oferecidos serviços como ressonância magnética, tomografia, mamografia, ultrassonografia com doppler, ecocardiografia, ergometria, mapa, holter, eletroencefalograma, eletromiografia, raio-X, eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia, nasofaringoscopia e colposcopia, entre outros ligados às especialidades de Oftalmologia. Também serão realizados procedimentos como vasectomia, cauterização, pequenas cirurgias e cuidados com o pé diabético, além de biópsias de mama, tireoide, próstata, dérmica, gastroenteral.

O equipamento terá gestão compartilhada entre o governo estadual, que financiará 40% dos custos mensais, e os municípios consorciados, que vão cobrir os 60% restantes proporcionalmente à população de cada cidade. As cidades participantes do consórcio são: Almadina, Arataca, Barro Preto, Buerarema, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Firmino Alves, Floresta Azul, Gongogi, Ibicaraí, Ibirapitanga, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itajú do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Itororó, Jussari, Maraú, Mascote, Pau Brasil, Potiraguá, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São José da Vitória, Una, Uruçuca e Aurelino Leal.

