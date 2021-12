Polícia identifica suspeitos de participação na morte de turista grávida em Maraú

Quatro homens suspeitos de participação na morte da turista catarinense Andreza Maestri, de 44 anos, em Maraú, Sul baiano, durante um latrocínio, foram identificados pela Polícia Civil, nesta quarta-feira, 30.

De acordo com o órgão, um pedido de prisão preventiva foi solicitado pela Justiça para um dos suspeitos de integrar o grupo, composto por três adolescentes e um adulto. O crime aconteceu no último dia 23, na BA-001.

O assassinato aconteceu após a turista, que estava grávida de seis meses, tentar fugir com o marido, Luciano Cunha durante a tentativa de assalto. Porém, os suspeitos realizaram disparos em direção ao carro do casal. Após ser atingida, Maestri chegou a ser encaminhada ao Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, onde ficou em coma até terça-feira, 29, quando não resistiu.

