Polícia encontra R$ 1 milhão em pasta base de cocaína, em nova aparição em praia do Sul

Mais 30 kg de pasta base de cocaína foram encontrados, na manhã desta terça-feira, 15, na Praia da Barrinha, em Mucuri, Extremo Sul do estado. A quantidade está avaliada em R$ 1 milhão, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O caso é semelhante a outras aparições da droga na região no mês de maio.

De acordo com a SSP-BA, a cocaína, distribuída em 25 tabletes, estava dentro de uma mala. Populares que passavam próximo ao Porto da Tiririca, no distrito de Cruzelandia, estranharam o conteúdo e acionaram a polícia.

A droga foi encaminhada para a Delegacia Territorial (DT) de Mucuri e seguiu para a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Durante o mês de maio e início de junho outras aparições de mochilas com pasta base de cocaína foram contabilizadas pela polícia baiana, ultrapassando a marca de R$ 4 milhões. As mochilas com tabletes da droga foram vistas em praias dos municípios de Nova Viçosa, Alcobaça, Prado e Salvador.

A investigação da origem e destino do material é conduzida pela Polícia Federal (PF).

adblock ativo