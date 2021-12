Polícia Civil deflagra operação que apura desvios na Câmara de Vereadores de Ipiaú

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça-feira (30), em Ipiaú, pela Polícia Civil do município. As ações fazem parte de uma investigação sobre fraudes em gastos com combustíveis pela Câmara de Vereadores. Na sede da secretaria da Câmara, foram apreendidos três computadores e vários documentos.

O delegado Rodrigo Fernando afirmou que foram constatadas várias irregularidades em planilhas de viagens, quilometragem dos veículos, endereços de empresa e consumo nos contratos investigados, entre todo o ano de 2019 a março deste ano. Ainda segundo o titular da delegacia territorial, a próxima fase da operação será de análise do material.

Além do presidente da Câmara, devem ser apuradas responsabilidades de pregoeiro, fiscal de contrato, primeiro e segundo secretário da casa legislativa, entre outros. Equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN), de Jequié, também atuam na operação. (Com informações do Bahia Notícias).

