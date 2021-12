Polícia atira em homem para conter surto psicótico

Um homem, identificado como Willian Lopes Silva, estava agredindo clientes de uma loja de confecções e tentou atacá-los com um facão. De acordo com informações do Radar64, a Polícia Militar precisou atirar no homem para conter seu surto psicótico.

O caso aconteceu no fim da tarde de quarta-feira, 14, no município de Porto Seguro (a 592 km de Salvador). A polícia disparou em direção ao chão, mas ele permaneceu avançando em direção à guarnição.

O homem foi atingido por um tiro em um dos pés. Imobilizado, ele foi levado até o Hospital Regional de Eunápolis. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

O facão de 16 centímetros foi apreendido.

