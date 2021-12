Polícia apreende mais de 20 tabletes de maconha em Eunápolis

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Eunápolis apreenderam 25 tabletes de maconha, quatro pinos de cocaína e a quantia de R$ 182, em espécie, na manhã de quarta-feira, 24.

Segundo informações da Polícia Civil, a droga estava na casa de um homem, de 24 anos, flagrado pelas equipes no centro da cidade, com nove comprovantes de depósitos bancários. No local ainda foi apreendida uma balança de precisão.

Todo material seguiu para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O homem, que já tinha passagens por tráfico de drogas e homicídio, foi autuado em flagrante e está à disposição da Vara Criminal de Eunápolis.

