PM encerra festa com mais de 200 pessoas em condomínio de luxo em Trancoso

Uma festa com cerca de 200 pessoas em um condomínio de luxo foi encerrada na noite deste sábado, 26, pela Polícia Militar (PM-BA), no distrito de Trancoso, que pertence ao município de Porto Seguro (distante a 707 km de Salvador), no sul do estado da Bahia.

Segundo informações da PM, as equipes foram informadas sobre a realização do evento através de uma denúncia anônima e se deslocaram até o local. Com a chegada dos agentes, a pessoa responsável pela festa teria fugido, mas já foi identificada.

A polícia ainda informou que os convidados deixaram o local da festa após terem sido advertidos sobre as consequências de estarem descumprindo a medida de segurança imposta pelo Governo do Estado, proibindo a realização de eventos que incentivem grandes aglomerações.

