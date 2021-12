PM-BA avalia que programação antecipada em Porto Seguro gerou ocorrências no Réveillon

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA), responsável por fiscalizar e coibir os eventos de final de ano, avalia que o grande número de aluguéis de casas para veraneio na região pode explicar o registro de um grande número de festas irregulares em Porto Seguro, no período. No total, foram 64 festas de grande porte interrompidas

O comandante geral da PM-BA, Anselmo Brandão, disse ao Bahia Notícias que muitos locatários acabaram não orientando corretamente os inquilinos. “Esse aumento é em decorrência de casas alugadas, em que os proprietários não deram regramento. Então, uma pessoa alugava uma casa e fazia uma festa como se não houvesse um impedimento. Tivemos isso em muitos condomínios. Casas alugadas com festas que tivemos que fazer as interdições”.

Ainda de acordo com o comandante, o fato da região de Porto Seguro concentrar grandes eventos públicos contribuiu para que as pessoas descumprissem os protocolos estabelecidos em decretos estaduais que proíbem festas e aglomerações. “Trata-se de uma área muito diversificada de eventos desde o distrito de Caraíva até Trancoso, onde temos uma ponta de mar e rio. Também temos, na região, muitas fazendas e resorts onde todo mundo queria fazer festa, mas fomos até onde era possível e reduzimos bastante”, comemorou.

As fiscalizações e interdições permaneceram até que durem os decretos estaduais, como ressaltou Anselmo Brandão, que pediu auxílio da população para que continuem denunciando irregularidades. “Acreditamos que agora deve reduzir. Mesmo assim, contamos com a população para informar e denunciar antes mesmo que o evento ocorra. Isso porque sabemos que os organizadores começam a divulgar, fazer panfletagem e vender ingressos bem antes”, sinalizou, lembrando que o proprietário que for pego em flagrante será encaminhado à delegacia territorial e poderá assumir o crime de por em risco a saúde pública. (Informações do Bahia Notícias).

