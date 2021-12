Plano de ação para incrementar economia na Costa do Cacau é pauta de reunião da Secretaria de Turismo do Estado

A elaboração de um plano de ação para incrementar a economia na Costa do Cacau foi pauta de reunião realizada nesta quinta-feira (29), em Ilhéus, entre o secretário Estadual do Turismo, Fausto Franco, os integrantes da Câmara de Turismo da Costa do Cacau, prefeitos e lideranças empresariais da região.

O secretário Estadual Fausto Franco falou sobre a importância dos municípios da região para o fortalecimento do Turismo da Bahia e o interesse do governo em buscar a solução para as demandas. "Vamos atuar na valorização intensiva desse roteiro emoldurado pela Estrada do Chocolate e que oferece sol e praia, história, cultura, gastronomia e ecoturismo. Nas ações relativas à infraestrutura, por exemplo, buscaremos resultados com a transversalidade entre secretarias".

O gestor da pasta de Turismo enfatizou, também, o êxito de atividades produtivas que ajudam a divulgar a Bahia no Brasil e no exterior. “Entre elas está a produção de chocolate de altíssima qualidade, reconhecida entre os europeus, por exemplo. O rei Felipe VI, da Espanha, foi presenteado, esta semana, com uma caixa do chocolate de Ilhéus, um produto de excelência que projeta ainda mais a região do cacau".

