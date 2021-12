Plano busca dinamizar atividade turística na Costa do Dendê

Com o objetivo de discutir ações que contribuam para dinamizar a atividade turística em Valença, o secretário estadual José Alves se reuniu com equipes técnicas do Estado e do município, nesta segunda-feira (27). Um dos itens analisados diz respeito a um plano de cooperação entre o Corpo de Bombeiros e a administração municipal. O objetivo, explicou o gestor, é treinar os salva-vidas que atuam em uma área onde o intenso fluxo de turistas tem produzido elevado índice de ocorrências relativas à segurança dos banhistas.

O projeto para a construção de uma ciclovia entre as praias de Guaibim e Taquary, em uma extensão de, aproximadamente, quatro quilômetros, também foi discutido visando a ampliação da infraestrutura turística. "Vamos contribuir facilitando o diálogo entre setores da administração pública, em uma articulação cujo objetivo maior é a expansão da atividade turística", afirmou o secret[ario José Alves.O capitão Dantas, do Corpo de Bombeiros, acrescentou que “a meta é reforçar o treinamento e tornar a atuação dos guarda-vidas ainda mais eficaz".

