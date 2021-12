Piscicultores recebem 100 mil filhotes de peixes em Valença

Os piscicultores de Valença, na Costa do Dendê, serão beneficiados com a doação de 100 mil alevinos (filhotes de peixes) de tambaquis e tambacus e 50 bolsões para a criação dos animais. A entrega acontecerá nesta quinta-feira, 23, às 10h, na Associação de Pequenos Produtores Rurais do Médio Orobó, no povoado do Paraná, bairro Maricoabo, zona rural do município.

Cerca de 50 famílias associadas à entidade serão beneficiadas com a ação realizada pela Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura), que faz parte do I Seminário de Pesca e Aquicultura do Baixo Sul da Bahia.

“Após a entrega dos alevinos, técnicos da Bahia Pesca orientarão os piscicultores sobre as melhores técnicas para aumentar a produtividade de seus projetos de piscicultura, a exemplo de técnicas de engorda e medição da qualidade da água”, explica o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior, destacando que, além de doar os alevinos, a Bahia Pesca será responsável também por prestar toda a assistência técnica necessária ao sucesso da ação. O cultivo dos peixes dura de sete a oito meses.

