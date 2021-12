Piscicultores de Ipiaú vão receber curso gratuito e alevinos

Os piscicultores do município de Ipiaú, no Sul da Bahia, irão participar de uma série de atividades desenvolvidas pela Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado (SEAGRI), durante a exposição agropecuária que acontece de quarta-feira a domingo (25 a 29/10), no Parque de Exposições de Ipiaú. As ações, que vão beneficiar cerca de 100 famílias, incluem curso gratuito sobre piscicultura e distribuição de 100 mil alevinos de tambaqui e tilápia, além de exposições de projetos.

O presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior, fala sobre os benefícios do evento para o público-alvo do evento. “Os nossos técnicos orientarão os piscicultores sobre as melhores técnicas para aumentar a produtividade de seus projetos de piscicultura, a exemplo de técnicas de engorda e medição da qualidade da água. Além de doar os alevinos, a Bahia Pesca será responsável, também, por prestar toda a assistência técnica necessária para o sucesso da ação”.

No curso gratuito de piscicultura, que vai acontecer na sexta (27), às 9h, no auditório do Parque de Exposições, os participantes vão contar com aulas sobre sistemas de criação, quantidade de água necessária, construção de tanques e viveiros, e escolha de espécies, entre outros assuntos. Após o curso, haverá a distribuição dos alevinos de tilápias e tambaquis para os agricultores.

Nos dias da exposição, das 10 às 21h, os visitantes poderão conhecer, no estande da Bahia Pesca, o ‘sistema bioflocos’. O método de produção permite que os produtores baianos, especialmente aqueles localizados no semiárido, possam ter ‘fazendas’ de peixes mesmo em locais com baixo suprimento de água. O sistema permite que o produtor passe até seis meses sem precisar renovar a água de seus tanques.

adblock ativo