Pescadores de Valença participam de curso de habilitação naval

Entre os dias 6 e 16 de novembro, pescadores de Valença terão a oportunidade de regularizar sua situação administrativa e navegar com mais segurança pela Baía de Todos-os-Santos. Isso porque eles participarão de um “Curso de habilitação naval para pescadores”, promovido pela Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria da Agricultura) e pela Capitania dos Portos. Serão beneficiados cerca de 35 pescadores das comunidades de Maricoabo, Guaibim e da sede do município.

A capacitação, com carga horária de 80 horas, acontecerá no Instituto Federal da Bahia (IFBA), na Rua do Arame, Tento. Segurança no mar, navegação, primeiros socorros, combate a incêndio e trânsito marítimo são alguns dos tópicos abordados nas aulas que serão ministradas pela Capitania dos Portos.

Ao final do curso os pescadores aprovados receberão seus certificados de conclusão e a carteira de habilitação, documento que certifica o pescador como capacitado para a condução de embarcações pesqueiras. Os alunos receberão todo o material didático sem custos. “Com os conhecimentos adquiridos durante as aulas, os pescadores poderão navegar com mais segurança e ter mais autonomia para realizar suas atividades”, afirma o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.

Várias técnicas de ensino são utilizadas durante a capacitação, como exposição oral, dinâmicas de grupo e aulas práticas. Os módulos são divididos em marinharia (estrutura das embarcações, cabos e nós, primeiros socorros, procedimentos em emergência), sobrevivência, regras de manobra, noções de navegação e estabilidade, combate a incêndio, operações com motores e prevenção da poluição.

adblock ativo