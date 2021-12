Pescadores de Alcobaça estão fazendo curso de capacitação em habilitação naval

Pescadores de Alcobaça participam de curso de habilitação naval, promovido pela Capitania dos Portos, em parceria com a Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria da Agricultura, até o dia 28/3. As aulas, que começaram na quinta-feira (15), acontecem de segunda a sexta, das 8h às 17h, na sede da Colônia de Pescadores Z-24 do município. “Com os conhecimentos adquiridos, os pescadores poderão navegar com mais segurança e ter mais autonomia para realizar as suas atividades”, considera o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.

Os 60 alunos do curso receberam, no primeiro dia de aula, vários equipamentos de segurança marítima: 30 coletes, 10 boias rígidas, 20 extintores, 30 apitos e 10 bombas de porão. Com esses kits de salvatagem, as embarcações dos pescadores poderão ser regularizadas na Capitania dos Portos. Segurança no mar, navegação, primeiros socorros, combate a incêndio e trânsito marítimo são alguns dos tópicos que estão sendo abordados.

Ao final do curso, os pescadores aprovados receberão certificados de conclusão e a carteira de habilitação, documento que certifica o pescador como capacitado para a condução de embarcações pesqueiras. Várias técnicas de ensino são utilizadas durante a capacitação, como exposição oral, dinâmicas de grupo e aulas práticas. Os módulos são divididos em marinharia (estrutura das embarcações, cabos e nós, primeiros socorros, procedimentos em emergência), sobrevivência, regras de manobra, noções de navegação e estabilidade, combate a incêndio, operações com motores e prevenção da poluição.

