Pavimentação de trecho da BA-697 em Nova Viçosa é autorizada

A pavimentação da BA-697, no trecho que liga Nova Viçosa ao entroncamento com a BR-418, na localidade de Cândido Mariano, foi autorizada, nesta sexta-feira (25), pelo governador Rui Costa, em visita ao extremo sul baiano. A obra, que envolve recursos da ordem de R$ 1,63 milhão e deverá ser finalizada em quatro meses, vai garantir a colocação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - melhor cobertura existente no mercado - em quase três quilômetros de extensão do trecho onde passam, aproximadamente, 140 veículos por dia.

"Aqui estamos dando esta ordem de serviço para começar a pavimentação asfáltica no mesmo material colocado em vias importantes, como é o caso da BR-116. São três quilômetros, inicialmente, mas iremos licitar, imediatamente, o projeto da estrada inteira, chegando à sede de Nova Viçosa", anunciou Rui Costa.

Ainda em Nova Viçosa, Rui Costa autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar convênio voltado para a caprinovinocultura com a Associação de Agricultura Familiar Helvécia, no âmbito do Bahia Produtiva. Com recursos no valor de R$ 342 mil, serão fornecidos abrigo rústico para rebanho, trator, reservatório, kit forrageiro e ovinos reprodutores.

Também foram entregues um trator agrícola e três caminhonetes para a Polícia Militar, sendo uma delas para Nova Viçosa, uma para Mucuri e outra para a Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Mata Atlântica. "Viaturas novas aumentam a autoestima do policial e nos motivam a trabalhar mais e melhor. Esta era uma demanda da nossa Companhia, que cobre os municípios de Nova Viçosa e Mucuri", destacou o major Anilton Almeida, comandante da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar.

