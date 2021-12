Paulista Deivid Silva é o campeão da 4ª edição do Itacaré Surf Sound Festival

Quatro dias de muito sol e ótimas ondas. Foi neste cenário que o surfista paulista Deivid Silva pegou as melhores ondas que entraram na bateria para derrotar o baiano Marco Fernandez por 17,77 a 14,40 pontos, faturando o título de campeão do Itacaré Surf Sound Festival na Praia da Tiririca.

“Consegui fazer boas baterias. Eu não ia participar da competição, mas meu pai insistiu para fazer a inscrição. Agradeço muito a Deus; é sempre muito bom participar desse evento importante. Eu, que no começo do ano não tive bons resultados, consegui me recuperar do meio do ano para cá. Estou muito feliz por ter vencido na Bahia, agora é repor as energias e focar na próxima etapa em Maresias”, explica.

Cerca de seis mil pessoas passaram pela Praia da Tiririca durante todo o evento para prestigiar os mais de 100 atletas inscritos, vindos de nove países. O evento de entrada gratuita trouxe a Bahia de volta aos destaques no cenário mundial de surf. As finais serão realizadas na Tríplice Coroa Havaiana entre os dias 12 de novembro e 20 de dezembro.

Principais atletas do ranking estiveram presentes no campeonato, que começou dia 26 de outubro e terminou no domingo (29), entre eles estão os surfistas que passaram para as quartas de final. Quem abriu a primeira bateria foi o catarinense Alejo Muniz e o paulista Weslley Dantas, com o peruano Alonso Correa entrando na segunda com outro paulista que se destacou em Itacaré, Deivid Silva. O baiano Marcos Fernandez enfrentou o paulista Alex Ribeiro, a última vaga para as semifinais foi disputada pelo dono da maior nota, Krystian Kymerson e o paulista Tales Araújo.

De acordo com a WSL, na competição, os juízes avaliam cinco elementos: confiança e grau de dificuldade, manobras progressivas e inovadoras, combinação de manobras fortes e expressivas, variedade de manobras e repertório, além de velocidade, força e fluidez.

ECONOMIA CRIATIVA - Não só a batalha por pontos nos rankings movimentou a 4ª edição do Itacaré Surf Sound Festival. Um espaço de Economia Criativa foi montado com ações e apresentações com o objetivo de promover a conscientização ambiental para crianças e adultos e incentivar a preservação da riqueza natural de Itacaré.

Por dia, cerca de 60 crianças de escolas públicas, privadas e projetos sociais passaram no espaço Sete instituições trabalharam temas de educação ambiental, realizando dinâmicas, palestras, oficinas e exibindo vídeos. Durante a visita, as crianças receberam mudas de árvores de Pau-brasil e Ipê, que foram plantadas na área da mata ciliar do riacho localizado na Praia da Tiririca e nos bairros de Itacaré.

OCUPAÇÃO - Apontada como o destino completo para turistas, Itacaré atingiu 95 % de ocupação hoteleira durante a 4ᵃ edição do Festival, a cidade recebe cerca de 150 mil turistas ao ano e conta com, aproximadamente, 7.500 mil leitos em hotéis, em mais de 90 meios de hospedagem, entre hotéis, pousadas, além de 25 flats, cinco campings e oito hostels.

