Patrimônio público de Porto Seguro é recuperado

Importante componente do cenário da Cidade Histórica de Porto Seguro, o reservatório de distribuição de água acaba de ser totalmente recuperado, através de uma parceria entre o Porto Seguro Eco Bahia Hotel, a EMBASA, a AR Turismo e a Prefeitura Municipal. A ação teve como objetivo melhorar o funcionamento e a apresentação de um equipamento público, que acabou se transformando em um ponto de visitação estratégico para os turistas que passam pelo Centro Histórico da cidade, onde está localizado o hotel.

“Fomos procurados pelo hotel propondo a recuperação do reservatório e de imediato aceitamos a parceria, que incluiu reparos internos e externos, pela importância do reservatório no conjunto de equipamentos históricos”, diz o gerente do escritório local da Embasa, Ricardo Santana. Segundo ele, o reservatório possui a capacidade para armazenar 100 mil litros de água, abastecendo todas as residências e prédios públicos da Cidade Histórica, incluindo o trecho da rodoviária e aeroporto.

O secretário de Turismo de Porto Seguro, Richard Alves, também participou da ação, destacando a importância das parcerias entre o poder público e o empresariado para valorizar o turismo no município. “O sucesso de um destino turístico depende das parcerias público-privadas. Todos são responsáveis pelas melhorias, e intervenções como esta são muito importantes, demonstrando o compromisso dos gestores de empresas como a AR Turismo e o Porto Seguro Eco Bahia Hotel com a cidade”.

O responsável pela iniciativa junto ao hotel, Paulo César Magalhães, enfatizou a importância de se valorizar o patrimônio público. “Aquele equipamento tornou-se um ponto de parada obrigatória para os visitantes. E o Porto Seguro Eco Bahia, como o mais tradicional hotel de Porto Seguro, está fazendo a sua parte, ajudando a valorizar os monumentos do Centro Histórico”, salienta.

