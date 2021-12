Patrimônio do prefeito de Canavieiras triplica em quatro anos

Em quatro anos à frente da gestão municipal, o prefeito de Canavieiras e candidato a reeleição, Clóvis Almeida, triplicou seu patrimônio. A informação consta na declaração de patrimônio e detalhamento de bens que ele apresentou à Justiça Eleitoral, no registro da sua candidatura à reeleição. No ano de 2016, o candidato apresentou uma lista de bens no montante de R$ 603 mil; já na declaração deste ano, seus bens somam a cifra de R$ R1 milhão 866 mil.

A evolução do patrimônio do gestor municipal chama a atenção pela disparidade entre a evolução de anos passados, a exemplo de 2012, quando se lançou candidato a vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), na cidade de Coaraci. Neste ano, o candidato apresentou a relação de seu patrimônio de R$ 596.128,86, cuja evolução quatro anos depois (2016) acresceu meros R$ 6.871,14.

Mas o que chama mais a atenção é o enriquecimento nos últimos quatro anos, período em que o prefeito deixou de clinicar para se dedicar apenas à administração pública de Canavieiras, com subsídio bem abaixo da remuneração anterior. Nesses último período, a evolução do seu patrimônio foi R$ 1.262.834,96.

Os bens declarados pelo prefeito Dr. Almeida, como é chamado, em 2026 e 2020, são praticamente os mesmos, porém a Fazenda Paraíso Total, em Una, avaliada em R$ 30 mil, pulou para R$ 351 mil, decerto por conta de muitas benfeitorias realizadas nos últimos quatro anos. O mesmo aconteceu com um apartamento na Vitória, um dos endereços mais caros de Salvador, avaliado, em 2016, por R$ 105 mil, recebeu neste ano o valor de R$ 550 mil.

Entre os bens constantes na declaração de 2016, não aparecem na declaração de 2020 apenas uma motocicleta ano 2008, avaliada em R$ 15 mil, e um veículo do tipo Amarok, CD 4X4, ano 2013, avaliado em R$ 50 mil. Chama a atenção a mesma avaliação em quatro anos do sítio Caxandó, na rua das Graças, no bairro da Atalaia, cuja avaliação permaneceu no mesmo valor: R$ 50 mil, apesar dos grandes investimentos feitos na propriedade nos últimos quatro anos.

As aplicações bancárias declaradas ao Tribunal Eleitoral pelo candidato à reeleição somam R$ 164.730,79, mais R$ 6.821,81, além de outros R$ 19.280,36, em caderneta de poupança. Já o saldo em conta corrente é de R$ 2,00. O imóvel utilizado como residência do Dr. Almeida, que era avaliado em 2016 por R$ 220 mil, saltou em 2020 para R$ 405 mil. (Com informações do Blog do Gusmão).

