Pássaros silvestres em cativeiros são apreendidos no Sul do Estado

Em ações de combate aos crimes contra a fauna, a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental – Porto Seguro (CIPPA-PS) apreendeu 13 armas de fogo, cerca de 20 kg de caça, 24 pássaros e cinco armadilhas em um barraco no distrito de Água Branca, localizado entre os municípios de Itamarati e Ubatã, no Sul do Estado. Foram apreendidas ainda 24 gaiolas com pássaros silvestres nativos, com indícios de cativeiro irregular.

Durante a ação, os policiais militares do 2º Pelotão da CIPPA-PS informaram que foram apreendidos 11 espingardas de fabricação artesanal; um rifle CBC calibre 22, com numeração suprimida; uma espingarda 410 boret calibre 36; três tatús e um catuti abatidos; 24 gaiolas; sete canários terra; oito papa capins; um sabiá; um cardeal; sete chorões e cinco armadilhas para captura de animais silvestres.

O comandante da Companhia, major Blanco, relatou que o material foi apresentado na 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN), em Ilhéus, e as aves, após análise, foram devolvidas à natureza em seu habitat natural. “As ações de combate aos crimes contra a fauna são importantes missões desenvolvidas pela CIPPA, que visam prevenir e reprimir as condutas lesivas ao meio ambiente”, afirmou.

adblock ativo