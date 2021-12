Parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Ilhéus pretende fortalecer a Saúde no município

Duas unidades de urgência e emergência, com funcionamento 24 horas, serão abertas em Ilhéus. A decisão é resultado do acordo firmado, na sexta-feira (19), entre a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) e da prefeitura municipal. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Fábio Villas-Boas, o Governo do Estado construirá uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro do Malhado, e iniciará, em março, a reforma e ampliação do hospital Regional Luiz Viana Filho, que será transformado em uma unidade materno-infantil. Além disso, completou o gestor, cerca de 200 profissionais de Saúde do Estado serão cedidos para o fortalecimento da rede de atenção municipal.

O secretário da saúde destacou que, de modo imediato, o Governo do Estado está auxiliando o município de Ilhéus a ampliar a cobertura de postos de saúde, seja através da construção de novas unidades, seja por meio da cessão de servidores estaduais. Entre elas está a instalação de uma unidade de emergência onde, atualmente, funciona a Policlínica Municipal Halil Medauar. “A unidade será reformada e totalmente equipada, incluindo uma sala de suporte avançado de vida. O funcionamento será 24 horas para pacientes clínicos e pequenos procedimentos cirúrgicos, com servidores estaduais cedidos pela SESAB”, afirmou, completando que a atual UPA da zona sul terá a equipe reforçada, com pediatras e ortopedistas, além de novos equipamentos.

O secretário disse, ainda, que o governador Rui Costa se disponibilizou para apoiar financeiramente o município na conclusão das reformas de cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS), que estão fechadas. Conforme Villas-Boas, serão investidos cerca de R$ 14 milhões entre obras e equipamentos para transformar o Hospital Regional Luiz Viana Filho em uma maternidade de referência de alto risco. “Contará com UTI neonatal e pediátrica, além de um moderno centro cirúrgico e obstétrico”, garantiu.

