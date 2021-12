Parceria das Policlínicas Regionais com o Hospital de Barretos vai ampliar rastreamento do câncer na Bahia

As Policlínicas Regionais, construídas pelo Governo do Estado, vão contar com o reforço da carreta para rastreamento de câncer de mama e de útero, por conta de uma parceria firmada com o Hospital de Barretos, em São Paulo. “Quero ter o orgulho de a Bahia ser número um quando o assunto for rastreamento e prevenção de câncer de mama e de útero”, destaca o governador Rui Costa. “Além do mamógrafo existente na policlínica de Teixeira de Freitas, inaugurada nesta sexta-feira (17), será instalado um um novo equipamento que faz biópsia e uma carreta irá circular nos 13 municípios do consórcio da região para a realização de exames de rastreamento de câncer de mama e de útero. As demais Policlínicas Regionais, que funcionarão até o final do ano em Guanambi, Irecê e Jequié, também serão beneficiadas com a parceria entre o Governo do Estado e o Hospital de Barretos.

