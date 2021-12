Paraquedismo abre calendário 2019 de eventos esportivos de Cairu

O Boogie Morro de São Paulo abre o calendário esportivo 2019 de Cairu. Promovido pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, o evento de paraquedismo começa quarta-feira (13) e prossegue até domingo (17), dentro da proposta do órgão público de investir no turismo esportivo como vetor de atração de visitantes para o Arquipélago de Tinharé o ano inteiro. A ideia dos organizadores é diversificar as modalidades – remo, surf, nado, bike, futebol, rugby e jet-ski, além de paraquedismo – com a finalidade de promover a prática esportiva para profissionais e amadores.

O evento de paraquedismo, que conta com o apoio da Federação Baiana de Paraquedismo, é uma oportunidade para quem gosta de aventura e adrenalina. A quatro mil metros de altura, o praticante e seu instrutor saltam conectados com um paraquedas confeccionado para duas pessoas. O equipamento, após 45 segundos de queda livre, a 250 Km/h, é acionado pelo instrutor. Desde a entrada no avião até o pouso, a aventura é registrada por um cinegrafista.

Dentro da programação do calendário esportivo de Cairu, no dia 23 de fevereiro acontece o III Desafio Yatcht Salvador – Morro de São Paulo. O evento, realizado pelo Yacht Clube da Bahia para praticantes de VA'A e Surfski, consiste em uma remada de 60 Km, de Salvador a Morro de São Paulo. Durante o percurso não é permitido o revezamento de atletas ou auxílio externo (exceto da organização do evento).

Já o ciclismo chega a Cairu em abril, com o Bike in Morro. O evento acontece no dia 7/4 e reúne ciclistas do Baixo Sul e Recôncavo que partem de Valença para desbravar o percurso Gamboa, Morro de São Paulo e Garapuá. Durante a pedalada por belos cenários do arquipélago, os ciclistas contam com o apoio de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Também em abril, no dia 13, acontece a 5ª Maratour Gamboa – Morro de São Paulo. A expectativa dos organizadores é que mais de 200 atletas participem desta edição. Haverá três tipos de provas: 1 km, 2,5 km e 400 m, sendo que esta última é para crianças de até 12 anos. Uma das atrações da Maratour é a prova “O Rei da Ponte”, uma competição criada em 2013 para os nativos que trabalham na ponte. Eles nadam um percurso com cerca de 100 metros e são premiados ao final da competição com medalhas.

O segundo semestre será aberto com uma estreia: o “Desafio XCO de Mountain-Bike”, que acontece em Boipeba, no dia 6 de julho. A competição exige resistência e habilidades de mountain bike dos atletas e é realizada em uma única etapa. A prova será realizada em trilha dentro da Ilha de Boipeba com o percurso já definido de aproximadamente 7 km. A largada e a chegada será no Ribeirinho em Boipeba, onde estarão instaladas as estruturas necessárias à realização do evento e a recepção dos atletas, de suas equipes e seus sistemas de apoio e convidados.

O surf também estará presente na programação. No dia 30 de agosto, a primeira praia de Morro de São Paulo recebe a etapa do Circuito Baiano de Surf Profissional, que reúne os melhores surfistas do Estado. Serão nove categorias, com uma média de 200 atletas e um público girando em torno de 500 pessoas entre atletas e acompanhantes, segundo os organizadores. A já tradicional Paradise Run, por sua vez, chega à sua terceira edição no dia 28 de setembro, em Morro de São Paulo. A corrida atrai atletas de vários Estados do Brasil e até mesmo de outros países. Este ano haverá os percursos de 7 km e 16 km, além das provas kids com 100 e 200 metros. A organização estima que a corrida terá a participação de mais de 300 atletas.

Em novembro, Morro de São Paulo recebe o Morro Beach Rugby 2019, com mais de 200 atletas de diversos países e Estados brasileiros. O torneio também traz um retorno sócio- educativo para a comunidade com palestras ministradas por representantes da ONG “Rugby sem Fronteiras” e da Associação Europeia do Beach Rugby (EBRA) para os estudantes do Colégio Municipal do Morro de São Paulo/Zimbo. O objetivo da ação é transmitir às crianças e aos jovens os valores do rugby como disciplina e cuidados com a saúde.

O calendário esportivo prossegue com a última etapa do Campeonato Baiano, que volta a acontecer na Segunda Praia de Morro de São Paulo, entre os dias 6 e 8 de dezembro. A competição conta com a presença de diversos campeões mundiais. Ao todo serão 156 jogos com a participação de 152 atletas de sete Estados diferentes. A programação começa com a apresentação dos atletas e o sorteio dos jogos. As disputas acontecem no sábado e no domingo, de manhã e de tarde. Serão três categorias: profissional, feminino e série B.

Organizado pelo Jet Club Baixo Sul, o Circuito Baiano de Jet Ski fecha a programação esportiva 2019 de Cairu. Mais de 150 jet ski sairão da Terceira Praia de Morro de São Paulo, no dia 12 de dezembro, para fazer um trajeto que passa pelas piscinas naturais de Garapuá, a Ilha de Boipeba e Canavieiras. À noite, em Morro de São Paulo, a programação é a Festa Sunset.

