Pane em equipamento deixa Teixeira de Freitas sem água

Um pane ocorrida na madrugada desta terça-feira, 5, em um equipamento da captação do sistema de abastecimento de Teixeira de Freitas, no sul do estado, deixou o município sem água. A manutenção já foi iniciada e a previsão de conclusão dos serviços é no final desta tarde.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), após a conclusão, o o abastecimento começará a ser regularizado de forma gradativa.

Até que a situação seja normalizada, a Embasa recomenda que os moradores reforcem o uso econômico da água armazenada nos reservatórios domiciliares.

adblock ativo