Pai do homem que espancou mulher em Ilhéus foi candidato a vereador em 2016

O pai do homem que espancou a namorada, no município de Ilhéus, é o ex-secretário de Serviços Urbanos da cidade, Carlinhos Freitas. Ele também chegou a concorrer ao cargo de vereador no ano de 2016, pelo PTB, que é uma das siglas que apoiam o governo Bolsonaro e tem o ex-deputado federal Roberto Jefferson como presidente nacional.

De acordo com a Revista Fórum, a informação foi compartilhado nas redes sociais pela professora Lola Aronovich. “O covarde Carlos Samuel Freitas Costa, q espancou a ex msm sabendo q estava sendo filmado, é filho de ex-secretário de serviços urbanos de Ilhéus, filiado ao PTB, um dos partidos de sustentação a Bolso. O chefão do PTB hj é aquele bastião da ética, Roberto Jefferson”, escreveu no Twitter.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlinhos desistiu de concorrer ao cargo por “motivos particulares”. Ainda conforme o veículo, a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Márcia Rezende, disse que a vítima não registrou ocorrência. Ainda não há informações sobre a relação dela com o autor.

O agressor, Carlos Samuel, tem oito registros na especializada por agressão a mulheres. Ele também já teria sido preso por outros crimes.

