Pacientes são transferidos para leitos de UTI da nova unidade de campanha de Teixeira de Freitas

O Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas, inaugurado no último sábado (13) com a presença do secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, recebeu, nessa terça-feira (17), dez pacientes transferidos do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Antes do início da transferência, o bispo Dom Jailton Lino esteve no hospital de campanha para uma bênção especial. Na oportunidade, ele pediu a misericórdia e proteção aos pacientes e trabalhadores que passarem pela unidade durante a pandemia do novo Coronavírus.

A nova unidade exclusiva para pacientes com COVID-19 foi construída ao lado do Hospital Municipal em parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas e as empresas Suzano e Veracel Celulose. Foram disponibilizados 20 leitos de UTI. Os leitos de terapia intensiva do hospital municipal voltam a ser dedicados a pacientes com outras patologias.

