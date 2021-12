Órgão do DETRAN de Camamu é requalificado e reinaugurado

Requalificada a partir da sua informatização, a Regional de Trânsito (RETRAN) reiniciou o atendimento à população de Camamu nesta quinta-feira (28). A unidade do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA) funciona no Ponto Cidadão da Rede SAC, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e tem capacidade para emitir quase 700 carteiras de habilitação por mês. Serviços de veículos, como a emissão e segunda via do licenciamento, também podem ser realizados no local.

O coordenador das Unidades Descentralizadas do Detran (CAAD), João Xavier, ressalta que a informatização da RETRAN traz conforto e economia para a população. “O investimento está dentro do processo de interiorização das atividades do órgão. Com isso, os moradores de Camamu, bem como dos municípios de Igrapiúna, Ibirapitanga e Ubaitaba, não precisam mais se deslocar para outras cidades".

