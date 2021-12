“Operação Verão” é iniciada em Morro de São Paulo e Boipeba

Com a chegada do Verão, a prefeitura de Cairu deu início a deu início a campanha “Operação Verão” com o objetivo de facilitar o atendimento ao turista que chega às ilhas do Arquipélago de Tinharé, no Baixo Sul da Bahia. A prefeitura municipal já registra 11 mil leitos ocupados em Morro de São Paulo e cerca de 4 mil em Boipeba até este mês. A ocupação anima o trade e movimenta economia local, que começa a sentir o aumento de turistas no arquipélago.

Segundo as Secretarias de Turismo e de Desenvolvimento Sustentável, a “Operação Verão” contempla desde a criação de uma agenda cultural a melhorias dos serviços de saúde, segurança, limpeza e iluminação pública, além da fiscalização de rua para manter a ordem. O objetivo é melhorar a infraestrutura e atender melhor as demandas dos turistas.

Durante o verão, os turistas vão contar com uma programação cultural diversificada, entre festas e shows em bares e restaurantes de Morro de São Paulo e Boipeba, principais destinos do arquipélago. Em Morro de São Paulo, a esperada para o mês é a Festa Beach Sound, que acontece nos dias 04 e 11 de janeiro. Além das festas, os visitantes podem aproveitar os passeios e as paisagens paradisíacas do local.

