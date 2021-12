Operação termina com apreensão de 2 toneladas de cocaína que iriam para Holanda

Pouco mais de 2 toneladas foi a pesagem final da carga de cocaína apreendida que seria direcionada para a Holanda. A operação da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) e da Polícia Federal (PF) começou na noite de sexta-feira, 19, com a apreensão de 200 kg, e foi concluída na manhã deste sábado, 20.

A droga estava escondida dentro de um carregamento de soja, no porto da cidade de Ilhéus (distante a 446 km de Salvador), no Sul da Bahia. Para que a carga fosse encontrada, as equipes utilizaram o faro apurado da cadela Athena, da raça Pastor Belga Malinois.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os levantamentos preliminares apontam que o carregamento poderia render aproximadamente R$ 40 milhões, caso fosse direcionado e comercializado na Europa.

Todo o material foi encaminhado para a sede da PF, em Ilhéus.

