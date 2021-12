Operação prende dupla suspeita de homicídio em Teixeira de Freitas

Dois homens suspeitos de envolvimento em um homicídio foram capturados nesta quinta-feira, 17, em uma operação deflagrada pela Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas. A ação foi iniciada com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.

De acordo com o titular da unidade policial, delegado Ricardo Amaral Magalhães, a dupla é apontada como suspeita de envolvimento no homicídio de Pedro Paulo Santos da Silva, no dia 27 de dezembro de 2020, no bairro Tancredo Neves.

O crime estaria relacionado com tráfico de drogas. “Um terceiro suspeito já foi identificado e está sendo procurado”, acrescentou o delegado.

A operação teve o apoio do Serviço de Investigação (SI) da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas). Com o cumprimento dos mandados, expedidos pela Vara de Execuções Penais daquela comarca, a dupla está à disposição da Justiça.

