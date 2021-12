Operação Nero: ação integrada encontra 180 kg de entorpecentes no sul da Bahia

Em mais uma etapa da Operação Nero, na tarde desta quinta-feira, 25, cerca de 180 kg de entorpecentes foram encontrados no assentamento Santa Rita, na zona rural do município de Macoste, sul da Bahia.

A ação conjunta contou com integrantes das Polícias Militar e Civil, além do apoio de cães farejadores, que encontraram o material em caixas e barris da localidade.

“Na continuidade da Operação Nero, os policiais permaneceram vasculhando a área, cavando em locais de solo mexido e encontraram o material ilícito", explicou o comandante da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Eunápolis), major Vagner Ribeiro.

De acordo com o oficial, os 100 quilos de cocaína e 80 de maconha prensada foram enterrados dentro de caixas e tonéis para dificultar a atividade policial. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação foi coordenada pela 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Eunápolis) e contou com as participações das 7ª e 62ª CIPMs (Eunápolis e Camacã), das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Cacaueira e Mata Atlântica, além da Rondesp Sul.

Operação Nero

A segunda fase da operação foi desencadeada na última segunda-feira, 22, com objetivo de alcançar integrantes de uma organização criminosa envolvida com tráfico de entorpecentes e crimes contra a vida. O grupo também queimou veículos de serviço público, na cidade de Eunápolis.

De acordo com a SSP, ao todo, na segunda fase da ação, foram apreendidos mais de 360 kg de drogas, uma submetralhadora, quatro pistolas calibre 9 milímetros, um revólver calibre 44, carregadores para pistola, 38 munições para as armas e três balanças .

Todo o material foi apresentado na 23ª Coorpin.

