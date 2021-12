Operação de combate ao tráfico prende casal e idosa no extremo sul da Bahia

Uma operação de combate ao tráfico de drogas prendeu em flagrante um casal e uma idosa, no bairro do Marotinho, localizado no município de Itamaraju, extremo sul da Bahia. A ação foi deflagrada com base nas apurações realizadas pela equipe da Delegacia Territorial (DT) de Itamaraju.

De acordo com a polícia, a operação resultou na apreensão de R$ 2.269 em espécie, além de 519 porções de crack, uma espingarda, uma balança e celulares.

O material apreendido será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser submetido à perícia. As investigações devem continuar com o objetivo de prender outros envolvidos.

O delegado Rui Pinheiro de Sousa, titular da DT/Itamaraju, explicou que os endereços alvos das equipes policiais foram levantados como pontos de armazenamento e distribuição dos entorpecentes.

No imóvel onde a droga foi apreendida, um casal foi preso em flagrante. “Eles foram autuados na unidade policial e devem ser encaminhados à audiência de custódia da Justiça”, declarou o delegado. O homem também é investigado por uma tentativa de homicídio.

Já a arma de fogo, uma espingarda, estava escondida sobre o telhado de um cômodo nos fundos da casa de uma idosa de 61 anos. “As apurações indicam que a filha e o genro dessa mulher são os responsáveis pela distribuição de drogas, naquele bairro”, completou o titular.

