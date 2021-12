Oitava edição do Festival da Primavera de Morro de São Paulo acontecerá em novembro

A oitava edição do Festival da Primavera de Morro de São Paulo, em Cairu, já tem data marcada. O evento é gratuito e acontecerá entre os dias 2 e 4 de novembro, no feriado de Finados, com um novo formato que valoriza as manifestações culturais e os artistas regionais.

Uma das principais novidades é a abertura, que este ano, pela primeira vez, acontecerá na Terceira Praia, com um show especial das bandas Batifun, Duas Medidas, Babado Novo e do cantor Dan Miranda.

Nos dias seguintes, a programação será toda voltada para o palco da Vila. Neste local, haverá shows de artistas locais, manifestações culturais e uma programação voltada para o público infantil. O evento proporciona aos visitantes três dias de intensa experiência de contato com a natureza, regada a música, cultura e lazer.

