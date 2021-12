Oferta do Ensino Superior para povos indígenas é tema de encontro de estudantes

Estudantes de diferentes instituições – como Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e Instituto Federal da Bahia (IFBA) – se reuniram na Aldeia Pataxó, em Barra Velha, no município de Porto Seguro, nesse final de semana, para discutir a inserção dos povos indígenas no Ensino Superior. Junto ao subsecretário da Educação do Estado, Nildon Pitombo, os alunos discutiram o perfil dos cursos de graduação e as suas interfaces com as comunidades indígenas.

A ampliação da oferta e o crescimento de matrículas no Ensino Superior para os povos indígenas e a necessidade da formação voltada para atender a necessidades das comunidades indígenas, a partir das suas tradições e cultura, foram alguns dos temas abordados no encontro, que contou com o apoio da Secretaria da Educação do Estado. Os estudantes apontaram a Bahia como um dos destaques, em todo o país, na organização das políticas de inclusão e de acesso ao Ensino Superior para os povos indígenas.

O subsecretário Nildon Pitombo avaliou sobre a importância do evento. “As discussões ocorreram de modo a deixar claro o quanto importa rediscutir os cursos e ampliar a redução das barreiras de acesso, sempre com o patamar de respeito aos povos indígenas, assim como à sua história, cultura e identidade com a terra e modos sustentáveis de convivência com a prática de plantio e colheita, pesca, produção de alimentos e bebidas, fármacos e artesanato”, ressaltou. Ainda segundo o gestor, o processo de escuta dos povos indígenas contribui para a adoção de políticas públicas da Educação Indígena. “Foi muito oportuno avaliar com as Instituições de Ensino Superior, o ordenamento das ofertas e dos currículos dos cursos à luz das expectativas da interação entre conhecimentos tradicionais e ciência formal, pontuado pela valorização do respeito à cultura desses povos”.

