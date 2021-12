Ocupação em Boipeba e Morro de São Paulo na Semana Santa deverá ser mais de 80%

As localidades de Morro de São Paulo e Boipeba estão com previsão de alta ocupação durante o feriado da Semana Santa (19 a 21 de abril). A expectativa da Secretaria Municipal de Turismo de Cairu é de que a ocupação seja de 100% para Morro e 80% para Boipeba. Os dois distritos, conhecidos por suas praias paradisíacas, guardam suas peculiaridades. Enquanto Morro conta com paisagens famosas e agito noturno, Boipeba se destaca por ter sido reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como Reserva da Biosfera e Patrimônio da Humanidade.

Morro de São Paulo é dividido em cinco praias, cada uma para um tipo de público distinto. A Primeira Praia é excelente para a prática do surf. A Segunda Praia é a da agitação e badalação. A Terceira Praia é a mais calma, para caminhar e mergulhar, além de ser o ponto de partida e chegada dos passeios turísticos. A Quarta Praia é a que reúne as piscinas naturais e, por fim, a Quinta Praia é conhecida como Praia do Encanto, com ampla faixa de areia e exuberante paisagem. Outro destaque é o agito das baladas nos bares e restaurantes que oferecem música ao vivo, nas boates e nos lounges de música eletrônica.

Já em Ilha de Boipeba o ponto alto são os passeios e trilhas que podem ser feitos a pé ou a cavalo, mas devem ser sempre acompanhados por um guia local. Com paisagens rupestres pelo caminho, o turista conhece o dendezeiro, a mangabeira e o cajueiro, plantas típicas da região. Outra dica são os mergulhos de superfície pelo banco de corais das piscinas naturais.

