Obras na Fortaleza de Morro de São Paulo são concluídas

As obras de recuperação da Fortaleza do Morro de São Paulo foram vistoriadas pelo secretário do Turismo da Bahia, José Alves, nesta terça-feira (28). A restauração inclui, nesta etapa, o Portaló, o Corpo da Guarda, o Forte da Ponta e o caminho ao longo da muralha.

Localizado na Costa do Dendê e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a edificação datada do século XVII é um importante atrativo histórico-cultural da Bahia. Na etapa anterior, foi feita a recuperação estrutural da muralha. Ambas as etapas representam investimento de R$ 14,4 milhões.

O secretário José Alves explica que o término das obras representa o êxito de uma parceira que reuniu o Governo Estadual, por meio da Secretaria do Turismo da Bahia, Prefeitura de Cairu, Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul (IDES), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e empresários locais.

“Este monumento restaurado contribui para o incremento do turismo histórico-cultural na Bahia. Não simplesmente por melhorar a competitividade deste segmento, mas por fazê-lo com base no princípio da sustentabilidade, para o desenvolvimento de toda a comunidade que o cerca”, declara o secretário. O plano de uso do monumento, completa, prevê visitas guiadas por jovens da comunidade, selecionados e preparados para trabalhar na recepção de turistas. Haverá, ainda, exposição permanente de objetos encontrados durante o restauro: balas de canhões, artefatos arqueológicos e cinco canhões, que ajudam a contar a história do local.

adblock ativo