Obras do Centro de Canoagem em Itacaré são autorizadas

Além de ser um disputado destino turístico do Sul da Bahia e atrair visitantes de todo o mundo para a prática do surf, Itacaré também é banhada pelo Rio de Contas, onde a prática de esportes como a canoagem incluiu a cidade no projeto de formação de novos atletas da modalidade. No último mês, o governador Rui Costa assinou no município a ordem de serviço que autoriza a construção do Centro de Treinamento para Canoagem de Itacaré e visitou o local onde o equipamento será construído.

"Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje realizando entregas e assinaturas para melhorar a vida das pessoas. Um centro deste tem um objetivo muito maior que trazer medalhas, mas de colocar os jovens no caminho do bem", afirmou Rui sobre a construção do centro e o apoio ao projeto Remando no Rio de Contas, que atende a 90 crianças em Itacaré.

As obras vão receber um investimento de R$ 952 mil e serão realizadas pela Superintendência dos Desportos do Estado (SUDESB), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE). "É uma grande satisfação. Um compromisso que o governador assumiu nos Jogos Olímpicos com os nossos medalhistas Izaquias Queiroz e Erlon de Souza e, hoje, estamos aqui transformando uma promessa em realidade", destacou a secretária da SETRE, Olívia Santana.

As cidades de Ubaitaba e Ubatã também terão unidades de treinamento. Cada centro disponibilizará 90 vagas para jovens a partir de 7 anos, com deficiência física ou não, com aulas de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino, durante um período de 19 meses. Os jovens serão, preferencialmente, alunos de escolas públicas e organizações de ensino que possuam baixos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e que estejam em situação de risco social.

adblock ativo