Obras da segunda etapa do Teatro Municipal de Itabuna são liberadas

A ordem de serviço para o início da segunda etapa de construção do Teatro Municipal de Itabuna, no valor de R$ 24 milhões, foi assinada no domingo, pelo governador Rui Costa. O espaço tem capacidade para 581 lugares e dispõe de antecâmaras, housemix, passarelas técnicas sobre a plateia, varandas de manobra e de cargas sobre o palco, sofita, salas de sonorização e de luz cênica, além de foyer, sala multiuso, sala de dança, camarins coletivos e individuais, cafeteria, bilheteria, administração e sala de reunião.

Em visita à cidade, o governador falou sobre as suas visitas ao interior baiano. “É uma emoção grande saber que amanhã (20/3) completamos 400 viagens de trabalho. Isso mostra o nosso estilo de gestão, que é governar próximo onde as coisas acontecem, indo aos municípios e conhecendo as demandas e as obras realizadas. Aqui, em Itabuna, inauguramos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), fizemos uma contenção de encostas e autorizamos mais uma etapa da construção do teatro, estrutura belíssima e tão importante, que vai atender toda a região”, disse Rui Costa.

Ainda em Itabuna, o governador também assinou o Convênio de Gestão de Unidade de Semiliberdade de Itabuna com o Instituto Monte Serrat e Adjacências (MONSA) e autorizou a Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC) a celebrar cessão de imóvel com a prefeitura para instalar a Casa de Abrigamento Regionalizada para Mulheres Vítimas de violência.

